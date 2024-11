Jornalista vê erro da arbitragem contra o Cruzeiro na final da Sul-Americana

O jornalista Bruno Formiga, da TNT Sports, viu um erro grave na final da Copa Sul-Americana, protagonizada por Cruzeiro e Racing, da Argentina. Para o comunicador, o árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai, deixou de marcar um pênalti para a equipe mineira. Como resultado, o time de Fernando Diniz foi para o intervalo atrás do placar por 2 a 0, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

O lance em questão aconteceu durante os 33 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o atacante Kaio Jorge foi derrubado pelo zagueiro Di Césare após desarmá-lo de maneira inesperada na pequena área. Apesar da revolta de jogadores celeste em campo, Eteban Ostojich não marcou falta e também não foi acionado pelo VAR para rever a jogada.

Bruno Formiga questionou a decisão da arbitragem de maneira breve nas redes sociais. Através de uma publicação no X, atngio Twitter, ele expôs a própria opinião ao alegar: "Isso aí é pênalti, hein". A manifestação do comunicador foi acompanhada por alguns torcedores, que concordaram que houve pênalti no lance.

