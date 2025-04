Mauro Cezar ironiza declaração de titular do Flamengo: ‘É cada uma’

O jornalista Mauro Cezar Pereira ironizou uma declaração recente do atacante Michael, do Flamengo. Após o empate sem gols com o Vasco, no último sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 30 falou sobre as chances de gols desperdiçadas do elenco, e a fala não foi aprovada pelo comunicador.

Durante passagem na zona mista do Maracanã, o atacante debochou das críticas sobre o time: "Complicado falar de fora né? Lá dentro é mais difícil". Através das redes sociais, Mauro Cezar alfinetou Michael por conta de determinado posicionamento.

- Ora, por isso ele e seus colegas de time ganham salários altíssimos. Para fazer o mais difícil. Se for para perder gols, poderiam contratar atacantes baratos. É cada uma - publicou o jornalista.

Vasco x Flamengo

O clássico foi marcado por grande movimentação das equipes. O Flamengo criou grandes oportunidades para balançar as redes, mas parou diversas vezes em Léo Jardim. Em noite inspirada, o goleiro do Vasco realizou sete defesas importantes na partida.

Não foi só o Rubro-negro que teve chances claras de marcar no Maracanã. Contudo, se do lado do Rubro-Negro o vilão foi arqueiro adversário, para o Cruzmaltino foi a trave. A equipe do técnico Fábio Carille parou na trave em duas oportunidades. Uma com com o lateral Paulo Henrique, no primeiro tempo, e outra com o atacante Vegetti, na etapa complementar.

Com o empate sem gols, Vasco e Flamengo somaram ambos um ponto na tabela de classificação do Brasileirão. Com o final dos resultados da 5ª rodada, as equipes terminaram o último final de semana respectivamente 8ª e 2ª colocação.