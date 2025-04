Flamengo confirma três desfalques contra a LDU, pela Libertadores

O Flamengo divulgou neste domingo (20) a lista de relacionados para o duelo com a LDU, na próxima terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. O elenco que viajou nesta tarde a Quito, no Equador, não conta com Alex Sandro, Allan e De la Cruz.

O lateral-esquerdo se recupera de edema na coxa esquerda, sofrido na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude na última quarta-feira (16). Substituto do camisa 26 diante do Vasco, Ayrton Lucas sentiu dores no segundo tempo do clássico e precisou deixar o campo. Contudo, se tratava apenas de uma cãibra e ele está disponível para o próximo compromisso do Rubro-Negro.

Já os meio-campistas serão preservados por conta da altitude. Allan tem condição chamada "traços falcêmicos", que pode prejudicar a alta performance em locais de ar rarefeito. No ano passado, o camisa 21 ficou fora de partida do Flamengo contra o Bolívar, em La Paz, pelo mesmo motivo.

Na época, o Lance! conversou com o médico Michael Simoni, ex-Fluminense e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que explicou o caso de Allan.

— Existe uma doença chamada anemia falciforme, onde as hemácias têm um formato diferente, consequentemente, de uma forma bem leiga, têm dificuldade em carregar o oxigênio para as partes do corpo. Quando a pessoa tem traço falcêmico, não quer dizer que ela tenha anemia falciforme, mas ela geneticamente tem um traço de aproximação para esta doença. Com falta de oxigênio pode levar a dificuldade dessas hemácias a carregarem o oxigênio pelo corpo — explicou o doutor.

Por sua vez, De la Cruz não viaja ao Equador por precaução do departamento médico rubro-negro. Recentemente, durante a data Fifa de março, ele foi cortado da seleção do Uruguai antes de duelo com a Bolívia, em El Alto, cidade situada a 4.090 metros acima do nível do mar. O jogador tem histórico de mal-estar quando está na altitude e será preservado, mesmo que Quito esteja "apenas" a 2.850 metros de altura.

Relacionados do Flamengo contra a LDU

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi; Laterais: Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley; Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e João Victor; Meio-campistas: Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Gerson e João Alves, Joshua e Matheus Gonçalves; Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro e Plata.