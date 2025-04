Perfil do Flamengo faz comentário sobre atuação de Léo Jardim, do Vasco

O Flamengo protagonizou um empate sem gols com o Vasco, neste sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Léo Jardim foi o grande vilão das pretenções rubro-negras na partida. Em noite inspirada, o arqueiro cruzmaltino realizou sete defesas durante os 90 minutos do clássico.

Nas redes sociais, a atuação do goleiro foi elogiada pelo perfil oficial do Flamengo. Ao narrar os lances da partida, o administrador da conta comparou as defesas de Léo Jardim com o consagrado goleiro Neuer, do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha.

- Arrasca cruza bola perigosa, o goleiro deles pega mais uma. Virou o Neuer - narrou o perfil oficial do Flamengo no X, antigo Twitter.

Vasco x Flamengo

O clássico foi marcado por grande movimentação das equipes. Não foi só o Flamengo que teve chances claras de balançar as redes do Maracanã. Contudo, se do lado do Rubro-negro o vilão foi Léo Jardim, para o Vasco foi a trave.

O cruzmaltino parou na balisa em duas oportunidades. Uma com o lateral Paulo Henrique, no primeiro tempo, e outra com o atacante Vegetti, na etapa complementar.

Com o empate sem gols, Vasco e Flamengo somaram ambos um ponto na tabela de classificação do Brasileirão. Até o momento, as equipes se encontram respectivamente na 8ª e 1ª colocação.

