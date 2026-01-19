Mauro Cezar é sincero sobre chance de rebaixamento do Flamengo: 'Problema'

O jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero ao analisar a atual situação do Flamengo no Campeonato Carioca. Com o sub-20 em ação, o clube Rubro-Negro não conseguiu nenhuma vitória nos primeiros três jogos da competição, o que fez subir um alerta para a possibilidade de um rebaixamento.

Durante o programa "Posse de Bola", do canal "Uol Esportes", o comunicador chamou atenção para a necessidade do Flamengo recuperar-se na competição. Ele destacou que a permanência na parte de baixo da tabela pode comprometer o planejamento da equipe para o resto da temporada.

— Acho, que o clube deveria avaliar internamente se alguns jogadores reservas poderiam, ou não, dar uma encorpada no sub-20. A informação que tenho, é que os caras não conseguem jogar mais de que 20 minutos. Foram só três dias de treinos até agora — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Há um receio, contra o Vasco, do time Rubro-Negro ser frágil e acabar tomando uma pancada. O rebaixamento é outro problema. Por conta do regulamento no Rio de Janeiro. Serão mais seis jogos (neste cenário), que podem ser contra Maricá, Portuguesa e Nova Iguaçu, por exemplo. E aí, não vai poder colocar o sub-20, porque o clube não pode cair. Mas aí, vai pode complicar na Libertadores. O ideal é conseguir se classificar e ficar sem jogo nenhum — concluiu.

Carioca do Flamengo

Até o momento, o Rubro-Negro disputou o Estadual com a equipe sub-20 liderada pelo técnico Bruno Pivetti. Ao todo, foram três jogos disputados, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Nos compromissos, o time somou apenas um ponto.

Determinada desempenho faz o Flamengo estar na sexta, e última, colocação do Grupo B do torneio. Caso o cenário se persista, a equipe irá jogar um quadrangular de disputa contra o rebaixamento. Isso seriam mais seis jogos, que podem ser comprometedores para o restante da temporada.

