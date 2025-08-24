Atitude de Memphis Depay, do Corinthians, viraliza: ‘Falam do Neymar’

Uma atitude de Memphis Depay, do Corinthians, viralizou demais nas redes sociais neste sábado (23). O atacante foi para um show do cantor MC Hariel e falou algumas coisas no microfone. O momento repercutiu e os torcedores ficaram divididos.

Lesionado, Memphis Depay não joga pelo Corinthians desde o dia 6 de agosto, quando o Timão se classificou na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ele saiu ainda no primeiro tempo por um desconforto na coxa.

Justamente pela lesão, o fato de Memphis Depay ter ido a um show, incomodou alguns torcedores do Corinthians, mas as aspas foram animadoras.

- Agora o foco, irmão, é trabalho. O Corinthians é muito grande, po. Muito Grande. Realidade - disparou Memphis Depay, do Corinthians.

Sem Memphis Depay, Corinthians visita o Vasco no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja momento e repercussão da atitude de Memphis Depay, do Corinthians

Craque está fora do jogo de domingo

Sem Memphis Depay, o Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão. O momento do Alvinegro é delicado. O clube não vence há seis partidas e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, vive a ameaça do rebaixamento, estando apenas três pontos acima do Vitória, primeiro time na zona da degola.

O técnico Dorival Júnior terá de lidar com desfalques de cinco atletas: os atacantes Yuri Alberto (hérnia inguinal) e Memphis Depay (lesão muscular na coxa), os volantes Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirurgia na mão), e o lateral Hugo (também com hérnia inguinal).

Com a crise de desfalques, Dorival pode manter o ataque com a dupla de jovens Gui Negão e Kayke. No meio-campo, Charles, Breno Bidon e Maycon são as opções para substituir Carrillo e Martínez.

A provável formação corintiana deve ser: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (ou Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero).