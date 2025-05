O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a atual campanha do Flamengo na Libertadores de 2025. Até o momento, o Rubro-negro se encontra na terceira colocação do Grupo C e precisa de uma combinação de resultados para avançar as oitavas de final do torneio. A próxima partida do clube pela competição acontece nesta quinta-feira (14), contra a LDU, no Maracanã.

Durante o programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan", o comunicador considerou como boa as chances de classificação do Flamengo para a próxima fase. Contudo, classificou a necessidade de depender de resultados de outros clubes como vexatória.

- A campanha do Flamengo é uma vergonha. Não acho que a situação seja desesperadora. O problema é depender de resultados para se classificar. Isso é vergonhoso. Pode até ser o primeiro da chave ainda. Esse time da LDU não é tão bom quanto outros recentes. Acho possível o Flamengo vencer - analisou o jornalista, antes de completar.

- Pelo que sei, com conversas com algumas pessoas do clube, os dirigentes perceberam que a água estava batendo no pescoço, e então, está havendo uma mobilicação para esses próximos jogos. Imagino que o Flamengo fará uma partida muito diferente da que foi contra o Central Córdoba - concluiu.

Condições de classificação do Flamengo

A vitória do Central Córdoba (ARG) sobre o Deportivo Táchira (VEN) por 2 a 1, na última teça-feira (13), dificultou a missão rubro-negra. O Flamengo, que soma cinco pontos, segue precisando vencer seus dois proximos compromissos no Maracanã: na quinta (15), contra a LDU Quito; e no dia 28, contra o Táchira. Assim, chega aos 11 pontos.

Além disso, os torcedores do clube carioca também precisam torcer para que a LDU (oito pontos) não vença o time de argentino na última rodada, em Quito; ou ficar de olho nos saldos de gols e até mesmo no número de gols marcados, já que as três equipes podem terminar com 11 pontos, caso os equatorianos vençam os argentinos.

Se o Flamengo empatar na quinta, a situação fica mais difícil, mas ainda terá chances. Precisa vencer o Táchira na rodada final e torcer para que o Córdoba derrote a LDU por um placar dois gols maior que o triunfo do Fla, para superar os equatorianos no saldo de gols. Na pior das hipóteses, em caso de não se classificar, o time carioca está garantido na repescagem para tentar chegar às oitavas da Copa Sul-Americana.

Dois times melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores — o terceiro vai disputar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.