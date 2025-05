IA bate o martelo sobre classificação de Flamengo na Libertadores

O Flamengo se encontra em uma situação delicada na busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Atualmente na terceira colocação do Grupo C, a equipe do técnico Filipe Luís entra em campo nesta quinta-feira (15), contra a LDU, no Maracanã. O Lance! perguntou ao Chat GPT as chances do Rubro-Negro de alcançar as oitavas de final do torneio.

De acordo com a IA a missão do Flamengo não será fácil. Apesar da dificuldade, a plataforma não descartou a classificação rubro-negra. Para ela, o fato do clube jogar os próximos dois jogos da competição no Maracanã pode ser um fator motivacional e crucial para o sucesso.

- Não vou mentir, a situação é desafiadora, mas não impossível. A chave está na capacidade do Flamengo de vencer os dois jogos restantes e, ao mesmo tempo, torcer por uma combinação de resultados favoráveis. É difícil, mas não é impossível. O time tem capacidade, o Maracanã pode ser um fator decisivo, e a matemática ainda está aberta. Vai ser uma luta, mas, os flamenguistas, devem confiar que o time vai dar o sangue para chegar nas oitavas - analisou a IA.

Condições de classificação do Flamengo

Com a vitória do Central Córdoba (ARG), o Flamengo, que soma cinco pontos, segue precisando vencer seus dois proximos compromissos no Maracanã: na quinta (15), contra a LDU Quito; e no dia 28, contra o Táchira. Assim, chega aos 11 pontos. Além disso, os torcedores rubro-negros precisam torcer para que a LDU (oito pontos) não vença o time de argentino na última rodada, em Quito; ou ficar de olho nos saldos de gols e até mesmo no número de gols marcados, já que as três equipes podem terminar com 11 pontos, caso os equatorianos vençam os argentinos.

Se o Flamengo empatar na quinta, a situação fica mais difícil, mas ainda terá chances. Precisa vencer o Táchira na rodada final e torcer para que o Córdoba derrote a LDU por um placar dois gols maior que o triunfo do Fla, para superar os equatorianos no saldo de gols. Na pior das hipóteses, em caso de não se classificar, o time carioca está garantido na repescagem para tentar chegar às oitavas da Copa Sul-Americana.

Dois times melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores — o terceiro vai disputar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.