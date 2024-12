Mauro Cezar detona jogador do Corinthians e dispara contra o clube: ‘Uma bagunça’

O jornalista Mauro Cezar Pereira condenou a postura do zagueiro Cacá, do Corinthians, após a vitória sob o Bahia, por 3 a 0, na última terça-feira (3), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atleta ao comemorar a conquista de mais três pontos no campeonato nacional ergueu uma faixa com a frase: "P** no c* da imprensa".

Para o comunciador, a atitude do zagueiro foi mal-educada e expôs o Corinthians. Ao analisar o caso, o jornalista questionou se a situação teria acontecido em um campeonato europeu.

- Se tem alguém que chateado por conta desta atitude mal-educada do atleta (Cacá), por favor, né. Temos que ignorá-la. Acho que isso envergonha o Corinthians. Imaginamos que um jogador do Manchester United, com raiva da imprensa, puxa uma faixa xingando a mídia. Não consigo ver isso acontecendo. Só no Brasil que acontece um negócio desse, e em um clube do tamanho do Corinthians - iniciou o jornalista.

Além disso, Mauro Cezar ironizou o jogador e chegou a declarar que ele precisaria buscar um tratamento especial. Por fim, ele também disparou contra a diretoria do Corinthians, que teria permitido o atleta de erguer a faixa.

- Não sei porque essa raiva toda. Acho que ele deveria procurar um tratamento. Mas essa atitude expõe o clube. é uma bagunça isso aí. Como é que um atleta do Corinthians põe uma faixa xingando a imprensa. Não só a imprensa, mas qualquer um. Como permitem isso? Estou pouco me lixando, pra mim ele (Cacá) é irrelevante, mas pega mais para o clube - concluiu.

Com a vitória sob o Bahia, o Timão alcançou a sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Com o feito, o clube alvinegro entrou de vez na luta pela classificação para a Libertadores de 2025. Nesta temporada, os oito primeiros colocados vão disputar o torneio continental do ano que vem.