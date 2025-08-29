Mauro Cezar descarta Abel Ferreira e aponta novo melhor técnico do Brasil

Em crise no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira tem convivido com críticas e pressão sob o comando do time paulista. Ao realizar uma análise do atual momento do português, o jornalista Mauro Cezar Pereira, afirmou que ele não é mais o melhor treinador do futebol brasileiro.

Durante o programa "Posse de Bola", do canal "Uol Esporte", o comunicador apontou que Filipe Luís, do Flamengo, é o novo detentor do título. Para Mauro Cezar, o trabalho de Abel Ferreira caiu de produção nos último meses.

- O Abel Ferreira não é mais o melhor técnico do Brasil. Não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. São nove eliminações em casa e uma derrota decisiva no Campeonato Brasileiro em casa. Só em casa - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Ele foi o melhor técnico. Talvez seja o melhor técnico da década do futebol brasileiro. Já que Jorge Jesus trabalhou para valer uma década anterior - concluiu.

Abel Ferreira

O último título do técnico português no futebol nacional foi o do Campeonato Paulista de 2024, com o Palmeiras. De lá pra cá, a equipe Alviverde colecionou frustrações que colocaram em xeque o trabalho do treinador no clube paulista.

As principais quedas do time do português aconteceram nesta temporada de 2025. Primeiro, o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista na final para o Corinthians. Porteriormente, a equipe voltou a sucumbir perante o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os resultados revoltaram parte da torcida do Palmeiras, que chegou a pedir a demissão do técnico. Contudo, a presidente do Leila Pereira defende a continuidade do trabalho do português, que já se provou ser vencedor ao longo prazo.

Abel Ferreira vive momento de crise em comando do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians x Palmeiras

Mediante ao cenário caótico e de muita pressão, Abel Ferreira volta a encarar o principal carrasco da temporada de 2025 neste final de semana. O Palmeiras enfrenta o Corinthians, no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde segue na busca de alcançar o Flamengo, que neste momento ocupa a primeira colocação do Brasileirão. Uma nova derrota para o rival poderá resultar em um aumento da desvantagem para o clube carioca na tabela de classificação, que hoje é de quatro pontos.