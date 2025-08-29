Sebastião Tomé Gomes, pai do jogador Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por um duplo homicídio ocorrido em 2015. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri de Santana Maria, no Distrito Federal, segundo informações do jornal O Globo.

As vítimas do crime, ocorrido em janeiro daquele ano, foram Bruno Santos da Silva, de 30 anos, e Noeme Caldeira Gomes, de 61. Segundo a acusação, a motivação do crime estaria ligada a um suposto triângulo amoroso envolvendo Sebastião, Bruno e Salmeriza Alves Pugas.

Testemunhas relataram que Salmeriza se relacionava com dois homens ao mesmo tempo. Movido por ciúmes, Sebastião teria jogado seu veículo contra a motocicleta de Bruno, que, ao colidir contra uma parede, não resistiu. Em seguida, o carro teria invadido a casa de Noeme, que estava em um dos quartos, provocando sua morte.

Ainda de acordo com relatos, horas antes do crime, Salmeriza havia entrado em contato com Sebastião afirmando que Bruno estava em sua casa e a ameaçava por ciúmes. Ela pediu que Sebastião chamasse a polícia, mas ele teria respondido que “arrumaria uma arma”. Por volta das 3h da manhã, enviou nova mensagem dizendo: “Matei”.

O pai do atleta do Palmeiras chegou a ser detido, mas foi liberado após quatro dias e permanecia em liberdade desde então. Na ocasião, Sebastião afirmou que não teve intenção de atropelar. “Foi um acidente. A pista se dividia, havia uma bifurcação…”, explicou.

Felipe Anderson não se pronunciou sobre o caso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Felipe Anderson não se pronunciou

Na época do incidente, Felipe Anderson declarou que não faria comentários sobre o caso. Naquele período, o jogador atuava pela Lazio, da Itália. Revelado pelo Santos, ele também passou por Porto e West Ham antes de chegar ao Palmeiras, tendo ainda defendido a Seleção Brasileira nas categorias de base e na equipe principal.