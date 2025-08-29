menu hamburguer
Andreas Pereira, Thalys: como o Palmeiras planeja a reta final da janela

Verdão aguarda a chegada do meia para atingir a marca de 12 reforços em 2025

Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool
imagem cameraAndreas Pereira durante partida do Fulham (Foto: Henry Nicholls / AFP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
05:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras superou pendências burocráticas, concluiu a bateria de exames na Inglaterra e aguarda Andreas Pereira no Brasil para apresentar oficialmente o 12º reforço do clube na temporada.

+ Avião particular e luta por título: Leila abre mão de custos para decisão do Palmeiras no feminino

Paralelamente, acertou a saída do jovem Thalys, formado nas categorias de base, para o Almería, da Espanha. A expectativa é de que o Verdão receba 6 milhões de euros pela transferência do atacante de 20 anos.

As duas movimentações tendem a ser as últimas da diretoria alviverde nesta janela de transferências, depois de o Palmeiras investir cerca de R$ 700 milhões, em um recorde histórico do clube. A venda de ativos como Estêvão e Richard Ríos, para Chelsea e Benfica, respectivamente, foi um dos principais fatores que permitiram a ampliação dos gastos. O Verdão reformulou o elenco após um 2024 aquém do esperado.

Andreas Pereira, assim como o goleiro Carlos Miguel e os laterais Khellven e Jefté, deve ser inscrito na lista do clube para as quartas de final da Copa Libertadores. Além disso, por não terem ultrapassado sete partidas, todos estão aptos a atuar no Brasileirão.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o dia 2 de setembro, data de fechamento da janela de transferências, para acertar novas contratações. A diretoria, por sua vez, considera o elenco pronto para a reta final da temporada e acredita não haver tempo hábil para destravar novos negócios.

Erick e Thalys disputam bola no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Thalys, próximo de deixar o Palmeiras nesta janela de transferências, durante partida do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Contratações do Palmeiras em 2025

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Bruno Fuchs (zagueiro/empréstimo)
  3. Micael (zagueiro)
  4. Khellven (lateral)
  5. Jefté (lateral)
  6. Emiliano Martínez (volante)
  7. Lucas Evangelista (volante)
  8. Andreas Pereira (meia)*
  9. Facundo Torres (atacante)
  10. Ramón Sosa (atacante)
  11. Paulinho (atacante)
  12. Vitor Roque (atacante)

*O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira e aguarda o jogador no Brasil para anúncio oficial.

