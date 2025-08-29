O Palmeiras superou pendências burocráticas, concluiu a bateria de exames na Inglaterra e aguarda Andreas Pereira no Brasil para apresentar oficialmente o 12º reforço do clube na temporada.

continua após a publicidade

+ Avião particular e luta por título: Leila abre mão de custos para decisão do Palmeiras no feminino

Paralelamente, acertou a saída do jovem Thalys, formado nas categorias de base, para o Almería, da Espanha. A expectativa é de que o Verdão receba 6 milhões de euros pela transferência do atacante de 20 anos.

As duas movimentações tendem a ser as últimas da diretoria alviverde nesta janela de transferências, depois de o Palmeiras investir cerca de R$ 700 milhões, em um recorde histórico do clube. A venda de ativos como Estêvão e Richard Ríos, para Chelsea e Benfica, respectivamente, foi um dos principais fatores que permitiram a ampliação dos gastos. O Verdão reformulou o elenco após um 2024 aquém do esperado.

continua após a publicidade

Andreas Pereira, assim como o goleiro Carlos Miguel e os laterais Khellven e Jefté, deve ser inscrito na lista do clube para as quartas de final da Copa Libertadores. Além disso, por não terem ultrapassado sete partidas, todos estão aptos a atuar no Brasileirão.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o dia 2 de setembro, data de fechamento da janela de transferências, para acertar novas contratações. A diretoria, por sua vez, considera o elenco pronto para a reta final da temporada e acredita não haver tempo hábil para destravar novos negócios.

continua após a publicidade

Thalys, próximo de deixar o Palmeiras nesta janela de transferências, durante partida do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras em 2025

Carlos Miguel (goleiro) Bruno Fuchs (zagueiro/empréstimo) Micael (zagueiro) Khellven (lateral) Jefté (lateral) Emiliano Martínez (volante) Lucas Evangelista (volante) Andreas Pereira (meia)* Facundo Torres (atacante) Ramón Sosa (atacante) Paulinho (atacante) Vitor Roque (atacante)

*O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira e aguarda o jogador no Brasil para anúncio oficial.