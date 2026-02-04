O Jornalista Mauro Cezar saiu em defesa do técnico Filipe Luís, do Flamengo, depois do treinador sofrer críticas pela derrota para o Corinthians no último domingo (1°). Com o vice para o Corinthians na Supercopa Rei, a idade do treinador foi alvo de polêmicas nas redes sociais.

continua após a publicidade

- Filipe Luís não foi feliz no domingo, mas eu acho absurdo esse 'hate dele nas redes sociais desses flamimizentos que só querem ter razão. É a turma que no ano passado chamava ele de estagiário. Eu chamo isso de etarismo pelo avesso. Normalmente no Brasil ser velho é tratado como algo negativo. Deveria ser o contrário - começou Mauro sobre Filipe Luís, técnico do Flamengo.

➡️Torcida do Flamengo pede contratação de ex-jogador do Santos: 'Obrigação'

➡️Estêvão vira assunto na Europa após eliminação do Chelsea: 'Ficou bem claro'

- O preconceito com o Filipe não é porque ele é velho, é porque é jovem. É novo, 40 anos, estagiário. Como se a idade fizesse ele não ser bom treinador. Na história do futebol tem técnicos jovens e bem sucedidos - completou o jornalista sobre Filipe Luís após críticas no Flamengo.

continua após a publicidade

Mauro Cezar defendeu Filipe Luís, técnico do Rubro-Negro (Foto: Reprodução)

Filipe Luís comentou derrota do Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, rechaçou qualquer tentativa de apontar culpados individuais ou usar a parte física como justificativa. O treinador destacou que, mesmo com um a menos, o Flamengo terminou o jogo pressionando o Corinthians no campo de defesa.

— Eu gosto de ser muito frio com as análises. O resultado não vem se começam a procurar desculpas ou culpados. A verdade é que meu time acabou com um a menos o segundo tempo todo no campo do adversário. Se fosse a parte física, não seria assim — pontuou Filipe Luís após derrota do Flamengo.

continua após a publicidade

O técnico também pregou foco total no trabalho para evitar um clima de crise.

— É importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. Se começar agora a comparar e começar a crise e catástrofe, eu preciso do contrário, da estabilidade. O único caminho que nós temos é trabalho, trabalho, trabalho - completou Filipe Luís, do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo de Filipe Luís! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.