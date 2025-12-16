André Rizek é sincero sobre PSG x Flamengo: 'Afirmo tranquilamente'

O jornalista André Rizek foi sincero ao avaliar a final do Mundial entre PSG e Flamengo. A bola rola para a decisão da Copa Intercontinental às 14h (Brasília) desta quarta-feira (17), em jogo que promete fortes emoções.

Durante o programa "Seleção Sportv", André Rizek avaliou os prováveis onze iniciais das duas equipes. O jornalista falou que nenhum jogador de linha do Rubro-Negro seria titular no time francês.

- A encrenca é tão grande para o Flamengo, que além do PSG coletivamente ser encantador, uma máquina, tirando o goleiro, eu afirmo tranquilamente que nenhum jogador do Flamengo seria titular no PSG. Nenhum. É a minha opinião - analisou André Rizek.

Capitães ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

PSG x Flamengo pela final do Mundial

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores para PSG x Flamengo.

No primeiro jogo, que o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta, cerca de sete mil torcedores acompanharam a vitória. Já no segundo compromisso, o público foi de 8.368. Os jogadores estranharam o cenário.