Pedrinho revela pedido de Tite, novo técnico do Cruzeiro

Instantes depois do anúncio do novo técnico do Cruzeiro, Tite e Pedrinho conversaram rapidamente com jornalistas em frente à Toca da Raposa II. O dono da SAF celeste destacou um pedido que o comandante fez, mas ressaltou que ele gostou do elenco.

— Técnico multicampeão, do tamanho do Cruzeiro. Um cara grande. É o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas. Estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho. Trabalhar muito ano que vem para conseguirmos coisas boas – comentou Pedro Lourenço.

— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou Pedro Lourenço, que desconversou sobre Gabigol

Além disso, Pedrinho ainda explicou a escolha pelo nome de Tite, destacando que optaram por ele não apenas por seu currículo.

– Não (só) pelo currículo dele, mas pelo trabalho dele. O cara é multicampeão, campeão de Copa do Brasil, de Brasileiro, campeão do Mundial. Duas vezes na Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira. Ele tem todos os requisitos que um técnico precisa. Procuramos trazer um técnico a altura do nosso Cruzeiro. Para ser grande, tem que pensar grande. Ele foi escolhido porque é um cara muito sério, fala mais ou menos igual a gente, não tem lero lero, direto. Gostamos muito da postura dele – elogiou.

Tite é o novo técnico do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Cruzeiro agiu rápido no mercado

No início desta temporada, a diretoria celeste também teve de promover uma mudança de técnico, quando Fernando Diniz foi demitido em 27 de fevereiro após tropeçar duas vezes seguidas no Campeonato Mineiro, perdendo para o Athletic e empatando com o Betim.

Na época, a diretoria da Raposa levou oito dias para assinar com Leonardo Jardim. O treinador chegou ao clube em 4 de fevereiro. Com a saída do comandante, no dia 15, o Cruzeiro levou apenas um dia para fechar com o novo técnico, Tite.

Aos 64 anos, o gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.