Após a eleição para presidente do Flamengo, que contou com a vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, os rubro-negros terão outro pleito importante. No dia 16 de dezembro, das 8h às 21h (de Brasília), os conselheiros do clube carioca votarão para presidente do Conselho Deliberativo. Dois nomes estão confirmados na disputa: Álvaro Ferreira e Ricardo Lomba.

Álvaro Ferreira, que conta com Rodrigo Gama, filho de Júnior (ídolo do Flamengo), na vice-presidência, conta com o apoio da situação. Atualmente, Antônio Alcides está na cadeira. Ele, aliás, venceu as duas últimas eleições.

Ele tem como principais pautas: revisão do estatuto, revisão do Regimento Interno do CoDe e criação de comissão para acompanhar os investimentos para a construção do estádio.

Já Ricardo Lomba, aliado de BAP, tem Silvio Bastos, advogado e Procurador da Fazenda Nacional, como vice. Lomba perdeu a última eleição, justamente para Alcides, por 490 votos a 398.

Assim como seu adversário, ele também tem como principal plano de governo revisar o atual estatuto.

Apoiadores de MGM estarão com Lomba

Se por um lado Álvaro Ferreira, do grupo "Nosso Fla" terá o apoio de grupos políticos ligados ao atual presidente do clube Rodolfo Landim, Ricardo Lomba contará com o respaldo dos apoiadores de Maurício Gomes de Mattos. Ou seja, dois do candidatos que participaram ao pleito de presidência do clube estarão com ele.

Quem pode votar na eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo

Estão aptos a votar na eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo: Grandes-Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Remidos, Laureados Natos e os Proprietários.