Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Botafogo

O Cruzeiro foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, na noite desta quinta-feira (29), na rodada de abertura do Brasileirão 2026. No campeonato Mineiro, o Cabuloso vem de derrota para o rival Atlético-MG, e a situação irritou muitos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols da partida foram marcados por Danilo (2x), Artur e Matheus Martins. O show do Botafogo contra o Cruzeiro rendeu a Martin Anselmi muitos elogios, e a Tite uma chuva de críticas.

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por derrota para o Mirassol: 'Parabéns'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Cruzeiro mandaram um recado ao experiente treinador depois da goleada sofrida no Estádio Nilton Santos. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcida do Palmeiras manda recado a Veiga após acerto com clube mexicano

Tite na derrota para o Botafogo (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Veja comentários dos torcedores sobre o técnico Tite

Como foi o jogo do Cruzeiro e do Botafogo

O começo da partida no Nilton Santos foi de pouco trabalho para os dois goleiros. Neto foi o primeiro a trabalhar, em chute de longe de Matheus Pereira que chegou fraco nas mãos do camisa 22. E aos 22 minutos, Kaio Jorge chegou a abrir o placar, mas estava em posição irregular.

Em um bom momento celeste, Neto salvou o Fogão em bola que sobrou na área para Kaiki. Na reta final da primeira etapa, o Cruzeiro dominou a partida e assustou o goleiro alvinegro em algumas ocasiões, mas nenhuma terminou nas redes em Botafogo x Cruzeiro.

continua após a publicidade

Mas na volta dos vestiários, o Botafogo precisou de apenas dois minutos contra o Cruzeiro para abrir o placar. Montoro recebeu na esquerda, passou pela defesa, e tocou para Arthur Cabral encontrar Danilo, que chutou no canto direito. Com a desvantagem a Raposa partiu para o ataque, apostando nos cruzamentos. Mas a primeira melhor chance veio com Gerson em chute da entrada da área defendido por Neto. Enquanto a Raposa tentava o empate, o Glorioso conseguiu um contra-ataque fulminante. Matheus Martins venceu Fagner na corrida e chutou cruzado no canto esquerdo para fazer 2 a 0.

Enquanto os mineiros tentavam reagir com as mudanças promovidas por Tite, Danilo subiu sozinho no meio da defesa celeste e cabeceou para fazer 3 a 0. Já nos acréscimos de Botafogo x Cruzeiro, Artur recebeu a bola em mais um contra-ataque e fechou a conta em 4 a 0.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Botafogo ou do Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.