Jornalista vê erro de arbitragem em Flamengo x Estudiantes: ‘Lance clássico’

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Durante os 90 minutos, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, apontou um erro da arbitragem. Para ele, o árbitro Andrés Rojas deixou de marcar um pênalti para o clube carioca.

O lance polêmico aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 45 minutos, quando Samuel Lino caiu dentro da área do Estudiantes e pediu pênalti. Através de uma publicação nas redes sociais, VSR discordou da marcação de campo.

- O jogo estar fácil não é motivo para não dar um pênalti como o sofrido pelo Samuel Lino na última bola do primeiro tempo. Lance clássico de trança-pé do defensor que desequilibrou e derrubou o atacante do Flamengo. Não importa se é com ou sem força. Pênalti - disse o jornalista.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.