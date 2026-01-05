João Guilherme comemora primeira temporada na Flamengo TV: 'Histórica'

Conteúdo Especial

O narrador João Guilherme completou o primeiro ano como profissional da Flamengo TV. Em uma temporada recheada de títulos do clube carioca, o locutor foi a principal voz das narrações nas transmissões do canal oficial do clube carioca. Ao Lance!, ele falou sobre a nova fase da carreira.

O ex-ESPN e Paramout + afirmou está contente com a decisão de participar do projeto rubro-negro. João Guilherme classificou o ano de estreia como "histórico" e credenciou o fato ao excelente desempenho da equipe de Filipe Luís, que empilhou títulos em 2025.

— O ano não poderia ter sido melhor. Cheguei na Flamengo TV com uma temporada histórica do clube. 2025 foi um ano que se junta a 2019 e 81, como anos históricos. O time ganhou a Supercopa, Carioca, tetra da Libertadores, nove vezes campeão Brasileiro e ainda teve dois troféus lá no Mundial. A equipe quase foi campeã do mundo, perdeu nos pênaltis, para o PSG. Então, foi um ano extraordinário — iniciou João Guilherme, antes de completar.

— Isso tudo, claro, corou a minha decisão de vim para o projeto. De ter acredito e investido meu tempo nisso. Começamos muito bem e a tendência é que melhore. O Flamengo continuará sendo competitivo. Posso dizer que valeu a pena, estou muito feliz aqui — concluiu.

Lembranças e projeções para a Flamengo TV

Além disso, João Guilherme também comentou sobre os momentos mais marcantes da temporada. Ele relembrou a virada do Flamengo sobre o Chelsea, no Mundial de Clubes, e destacou os jogos mais impactantes da campanha do título da Libertadores.

— É difícil escolher um jogo marcante. Mas o jogo contra o Chelsea, no Mundial, aquela virada lá na Filadélfia, foi muito marcante. Era o único narrador que estava no estádio transmitindo o jogo para as emissoras brasileiras, então, foi muito legal. O jogo contra o Estudiantes, a disputa por pênaltis, também foi muito emocionante. O confronto contra o Racing também. A própria final da Libertadores em Lima. Tudo foi muito marcante — disse o narrador.

Para 2026, o comunicador previu um ano de novidades e novas glórias na temporada do clube e da emissora.

— Esperamos crescer ainda mais na Flamengo TV. Continuar acompanhando o Flamengo e fazer cada vez mais as transmissões direto do estádio. Criação de novos programas e conteúdos. Tudo isso tende a crescer. Essa é a nossa meta, colocar a Flamengo TV entre as maiores do mundo, estamos na sétima colocação e queremos entrar no top 3. Para depois, ser a maior. Chegaremos lá — concluiu.