Premiação da FC Series: times ganham algum dinheiro?

A FC Series é um torneio amistoso de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, com foco na internacionalização das marcas dos clubes e na exposição de seus patrocinadores. Os clubes não tem premiação da FC Series, mas a competição amistosa serve como plataforma para que os times realizem ativações comerciais e promovam suas marcas em território internacional. O Lance! te conta se os clubes do futebol nacional ganham para participar da FC Series.

O torneio em 2025 conta com a participação de quatro clubes brasileiros: São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Atlético-MG, além do Orlando City, representando os Estados Unidos. Com jogos distribuídos entre Orlando e Miami, a competição acontece em janeiro e é parte importante da preparação dos times para a temporada oficial.

Calendário da FC Series

A agenda do torneio é intensa e oferece duelos entre grandes equipes brasileiras. Confira:

15/01 - 21h30 (Orlando): Cruzeiro x São Paulo

18/01 - 17h (Orlando): Atlético-MG x Cruzeiro

19/01 - 17h (Miami): São Paulo x Flamengo

25/01 - 17h (Orlando): Orlando City x Atlético-MG

Premiação da FC Series: o que os clubes ganham?

São Paulo

O São Paulo projeta um lucro de R$ 3 milhões com sua participação na FC Series. A viagem é de custo zero, graças a uma parceria com a BRAX Sports, que cobre despesas de transporte, hospedagem e logística. Além disso, o clube terá ativações de sua patrocinadora máster, Superbet, que incluiu eventos promocionais e a apresentação do meia Oscar como embaixador da marca. Essa estrutura permite que o Tricolor utilize a competição como um marco de fortalecimento de sua imagem internacional.

Flamengo

O Flamengo não espera lucro financeiro direto com a FC Series, mas utiliza o torneio como estratégia para internacionalizar sua marca. Com todos os custos de logística pagos pelo próprio clube, o Rubro-Negro terá suporte da organização da competição para o uso de estádios e estrutura de treinos. A equipe aposta na proximidade com os torcedores norte-americanos e no ganho de visibilidade, especialmente em um ano marcado pelo Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Cruzeiro

O Cruzeiro fechou dois patrocínios pontuais para a competição: Gerdau e Hospital Orizonti, que terão suas marcas estampadas nas camisas da equipe durante os jogos. A Gerdau, já parceira do time feminino do clube, estampará sua marca na barra das camisas, enquanto o Hospital Orizonti aparecerá nos ombros. A participação na FC Series também é vista como uma oportunidade de exposição global, ainda que o clube arque com parte das despesas.

Atlético-MG

O Atlético-MG optou por arcar com os custos de hospedagem e logística nos Estados Unidos, mas aproveita a estrutura oferecida pela organização do torneio para treinos e jogos. O clube não divulgou parcerias ou patrocínios relacionados à FC Series, mas vê a competição como uma forma de ampliar sua visibilidade internacional e integrar o elenco antes do início da temporada oficial.

FC Series: uma estratégia de marketing esportivo

Embora não ofereça premiação financeira direta, a FC Series é uma plataforma valiosa para que os clubes brasileiros ampliem sua presença no mercado internacional. A competição permite que as equipes explorem novas oportunidades comerciais, ativem seus patrocinadores e se conectem a torcedores fora do Brasil. Para São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Atlético-MG, o torneio vai além de um simples amistoso, funcionando como uma importante ferramenta de fortalecimento de suas marcas no cenário global.