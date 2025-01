Por onde anda Fernando Baiano, ex-Corinthians e Flamengo?

Fernando Baiano, nome conhecido no futebol brasileiro, destacou-se por sua técnica, presença ofensiva e habilidade como atacante. Com passagens marcantes por clubes do futebol brasileiro como Corinthians e Flamengo, ele também fez carreira no exterior, atuando em países como Alemanha, Espanha e Emirados Árabes. Hoje, mesmo após encerrar sua trajetória como jogador, Baiano continua ligado ao futebol e é lembrado como um atleta de destaque em sua geração. O Lance! te conta por onde anda Fernando Baiano.

A trajetória do atacante

Nascido em 18 de março de 1979, no Rio de Janeiro, Fernando Baiano começou sua carreira profissional no Corinthians, em 1998. No clube paulista, rapidamente chamou atenção, contribuindo com gols importantes e sendo uma peça fundamental no ataque. Sua passagem pelo Timão rendeu títulos e o colocou em evidência no cenário nacional.

Em 2002, Fernando Baiano transferiu-se para o Internacional, onde continuou a se destacar, antes de uma rápida passagem pelo Flamengo, em 2003. No mesmo ano, iniciou sua trajetória internacional, assinando com o Wolfsburg, da Alemanha. Baiano mostrou sua capacidade de adaptação ao futebol europeu e, em 2004, foi contratado pelo Málaga, da Espanha.

Foi no futebol espanhol que Fernando Baiano viveu um de seus melhores momentos. Jogando pelo Celta de Vigo entre 2005 e 2007, marcou gols decisivos e se consolidou como um atacante de respeito no campeonato local. Posteriormente, atuou pelo Real Murcia, antes de iniciar uma nova fase de sua carreira nos Emirados Árabes Unidos.

Nos Emirados, Fernando Baiano representou clubes como Al-Jazira e Al-Wahda, onde continuou a mostrar sua qualidade como goleador. Após sua passagem internacional, voltou ao Brasil para defender equipes como São Bernardo, Mogi Mirim, e encerrou sua carreira no futebol em 2015.

Clubes da carreira de Fernando Baiano

1998–2001: Corinthians

2002: Internacional

2003: Flamengo

2003–2004: Wolfsburg (Alemanha)

2004: São Caetano

2005: Málaga (Espanha)

2005–2007: Celta de Vigo (Espanha)

2007–2009: Real Murcia (Espanha)

2008–2009: → Al-Jazira (empréstimo - Emirados Árabes)

2009–2012: Al-Wahda (Emirados Árabes)

2013: São Bernardo

2013: Al-Ittihad (Emirados Árabes)

2014–2015: Mogi Mirim

Por onde anda Fernando Baiano?

Após sua aposentadoria, Fernando Baiano voltou ao Brasil e passou a se dedicar a projetos relacionados ao esporte e à vida empresarial. Embora mantenha uma presença discreta na mídia, o ex-atacante participa de eventos esportivos e mantém um vínculo próximo com clubes que marcaram sua trajetória, especialmente o Corinthians, onde é frequentemente homenageado pelos torcedores.

Além disso, Fernando Baiano tem se envolvido em ações beneficentes e eventos de futebol amador, utilizando sua experiência para incentivar novos talentos. Ele também aproveita seu tempo para curtir a família e refletir sobre os momentos marcantes de sua carreira.