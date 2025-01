Flamengo oficializa a contratação do atacante Juninho

O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), a contratação de Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão. As partes chegaram a um acordo nos primeiros dias do ano. O atacante de 28 anos assinou com o clube carioca até o fim de 2028.

- Nação, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que estou muito feliz de estar aqui. Espero representar da melhor maneira possível toda a Nação. Muito obrigado - disse Juninho, que vestirá a camisa 23 no Rubro-Negro.

Primeiro reforço da temporada, Juninho custará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) aos cofres rubro-negros. O pagamento será feito de forma parcelada.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira. No dia seguinte, passou por baterias de exames antes de assinar com o seu novo clube.

Juninho com a camisa do Flamengo (Foto: Pedro de Andrade/CRF)

Carreira de Juninho

Juninho iniciou a carreira no Athletico em 2015. Depois, passou por diversos clubes pequenos e médios do Brasil e de Portugal, até começar a se destacar nas duas últimas temporadas pelo Qarabag.

Flamengo em busca de outros reforços

A diretoria do Flamengo promete não parar na contratação de Juninho. A cúpula rubro-negra busca a contratação de um volante. Um dos nomes no radar é o de Jorginho, do Arsenal. O negócio, no entanto, depende da liberação do clube inglês.

