Mauro Cezar cobra esclarecimentos de negociações do Santos com Neymar

O jornalista Mauro Cezar Pereira cobrou esclarecimentos sobre as negociações entre Santos e Neymar durante participação em programa da "Jovem Pan". Na última terça-feira (28), o presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira, anunciou o retorno do ídolo nas redes sociais. Contudo, até o momento não houve uma oficialização no perfil do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Neymar se manifesta nas redes e agita torcedores do Santos

➡️ Torcedores detonam postagem de presidente do Santos sobre volta de Neymar: ‘Inacreditável’

Especula-se que a chegada de Neymar ao Santos seria mediante um contrato de cinco meses. Mauro Cezar questionou o negócio nos moldes apresentados e pediu esclarecimentos ao presidente do clube.

- O Marcelo Teixeira, já que ele gosta das redes sociais, poderia aparecer para explicar essa negociação. Eu não tenho a menor ideia de como o Santos vai fazer para contratar mais jogadores tendo o Neymar, que custa caro. Sei que o jogador também vai gerar receita, mas tem que ver como que essa balança vai funcionar - iniciou o jornalista.

continua após a publicidade

- Agora, não basta também só ter o Neymar. O time do Santos precisa se preparar melhor. O time tá muito mal. É preciso ter mais alguns jogadores. Tem outro fator também, falam que o contrato será de cinco meses, é muito pouco. Isso para mim não está muito claro. Aliás, tem muita coisa que precisa ser esclarecida para o torcedor santista especialmente - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 resolveu, na segunda-feira (27), os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Após resolver tais questões, Neymar deixa a Arábia Saudita para retornar ao Brasil.

continua após a publicidade

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, divulgou o acerto com o jogador na terça-feira (28) através das redes sociais. Contudo, o clube ainda não oficializou a contratação. Da mesma forma, detalhes contratuais não foram divulgados.

O que se sabe é que o Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por apenas seis meses. Existe também a possibilidade de o clube aceitar o desejo do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual até a Copa do Mundo de 2026.