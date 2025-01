Santos formaliza proposta por meia da Juventus após indicação de Neymar

O Santos formalizou nas últimas horas uma proposta por Arthur, meio-campista da Juventus, e aguarda um retorno do estafe do atleta e do clube italiano para enteder as condições do negócio.

A diretoria alvinegra pretende trazer o jogador brasileiro por empréstimo válido até dezembro de 2025, além de dividir os vencimentos do atleta com os italianos. A informação da proposta foi noticiada inicialmente pelo "Uol".

Arthur foi uma indicação de Neymar, que deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias e deseja montar um elenco competitivo para seu retorno ao Brasil.

Diferente da proposta enviada pelo Santos, a Juventus pretende emprestar o atleta apenas até a metade do ano e definir o futuro de Arthur no clube na janela de transferências de verão, a principal do futebol europeu.

Cria das categorias de base do Grêmio, Arthur se transferiu para a Europa em 2018 para defender o Barcelona. Posteriormente, acumulou passagens por empréstimo no Liverpool e na Fiorentina e, atualmente, defende a Juventus.

Arthur, alvo do Santos, durante entrevista com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

Figura presente nas convocações da Seleção Brasileira, Arthur perdeu espaço desde sua saída do Barcelona e ainda não atuou em um jogo oficial nesta temporada.

Retorno de Neymar ao Santos

Restam apenas detalhes para Neymar ser anunciado como novo jogador do Peixe. O Santos quer firmar um contrato até o final da temporada, enquanto o craque acena por um acordo válido por seis meses. As negociações são conduzidas por representantes do clube e o pai do atleta.

Apesar do conflito, a expectativa é de que as partes cheguem a um consenso e o jogador seja anunciado nos próximos dias. A tendência é de que o anúncio aconteça a partir da quarta-feira (29), quando Neymar virá ao Brasil.