Como é o plano do Santos para pagar Neymar

O retorno de Neymar ao Santos não é importante apenas pelo desempenho esportivo que o novo camisa 10 do Peixe trará ao time. A chegada do Menino da Vila também é vista pelo Santos como um catalisador que pode gerar retorno financeiro ao clube, beneficiando as duas partes.

Para bancar a volta do ídolo, o Peixe estruturou um plano robusto que aposta em marketing, novas parcerias comerciais e um modelo inovador de divisão de receitas.

Segundo apuração do Lance!, há uma estratégia comercial centrada na imagem de Neymar, que envolve a criação de uma linha de produtos oficiais. Nada está fechado, mas o torcedor em breve poderá ter produtos personalizado de Neymar, como bonés, copos, camisetas e outras ideias que podem surgir. Além disso, o Santos está negociando com empresas interessadas em firmar novos contratos de patrocínio, impulsionados pela presença do craque.

Outro ponto fundamental no plano financeiro é o projeto de compartilhamento de receitas geradas pela associação das marcas Santos e Neymar. A divisão prevista é de 80% para o jogador e 20% para o clube, conforme detalhes ainda em negociação.

Em termos de remuneração direta, Neymar terá um salário fixo de aproximadamente R$ 1 milhão por mês, valor que supera o teto salarial atual do Santos. Apesar do custo elevado, a direção santista acredita que o impacto positivo nas receitas justifica o investimento.

Neymar em ação pelo Santos em 2013 (Foto: Ivan Storti/Lancepress!)

O sucesso imediato da operação pode ser visto no programa de sócio-torcedor do Santos, o Sócio Rei. O plano Black, o mais caro e com benefícios como 100% de desconto na compra de ingressos na Vila Belmiro, já está esgotado. Desde que as conversas para a volta de Neymar ganharam força, mais de 10 mil novas adesões foram registradas, aumentando significativamente a receita do clube.

Para completar a transação, o contrato de Neymar precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até 11 de fevereiro, prazo final para a inscrição no Campeonato Paulista. Se tudo ocorrer conforme o planejado, o craque poderá reestrear pelo Peixe no dia 5 de fevereiro, dia em que Neymar completará 33 anos, em confronto contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 19h30.