Mauro Cezar aponta piores jogadores do Flamengo na derrota para o Fluminense

Comentarista Mauro Cezar critica Gabigol e Ayrton Lucas após derrota do Flamengo para o Fluminense (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 22:46 • Rio de Janeiro

O Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota no clássico, o jornalista Mauro Cezar Pereira elegeou os piores jogadores do Rubro-Negro no confronto. Para ele, Gabigol e Ayrton Lucas foram destaques negativos da equipe.

➡️Isa Ranieri revela verdade por trás da separação de Cebolinha

➡️Fla-Flu: Bruno Mars assiste clássico carioca no Maracanã

Ao analisar os jogadores, o comunicador realizou críticas mais duras para o atacante. Na visão de Mauro Cezar, Gabigol teve mais um jogo apagado com a camisa do Flamengo na temporada. Ele chegou a classificar a presença do atleta em campo como "inútil". Já Ayrton Lucas, sofreu uma crítica pontual, referente a má partida contra o time tricolor.

- Existe a insistência em dar minutos em campo para um jogador (Gabigol), que mais uma vez, foi completamente inútil… Não é só o técnico. O problema também são os jogadores. O que é o Ayrton Lucas jogando? O que é o Gabriel Barbosa? Esses caras ficaram treinando esses dias todos. E o Ganso, com 35 anos, deitou e rolou - analisou o jornalista.

Além disso, Mauro também chamou atenção para o fato do Flamengo voltar a ter um desempenho abaixo das espectativas após uma Data Fifa. Ele relembrou que o cenário aconteceu com antigos treinadores do clube. Vale apontar, que o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados para selções durante o período: Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Gerson, Erick Pulgar e Gonzalo Plata.

- Mais uma vez o Flamengo volta da Data Fifa muito mal. E isso, com diferentes treinadores. Já repararam? Aconteceu com o Dorival, Vítor Pereira, Tite, e agora, com o Filipe Luís. O que é em comum neste retornos? O elenco é praticamente o mesmo, a diretoria é a mesma. Só os técnicos que não são. Não adianta tratar o técnico como o único alvo e responsável pelos problemas de um time caríssimo que não consegue apresentar um bom desempenho - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a derrota no clássico, o Flamengo manteve os 51 pontos e a 4ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a equipe rubro-negra se mantém no G-4 por ter somado apenas um ponto a mais que o 5º colocado, o São Paulo. Para a liderança, a equipe do técnico Filipe Luís está há nove pontos atrás do Botafogo.