Jornalista critica atitude de Gabigol em Flamengo x Fluminense: ‘Perdeu a noção’

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Renato Maurício Prado criticou a atuação do atacante Gabriel Barbosa no primeiro tempo de Flamengo x Fluminense, nesta quinta-feira (17). Nas redes sociais, o comentarista criticou um lance do jogador com o goleiro Fábio, no Maracanã.

Logo nos primeiros minutos, o atacante recebeu uma bola esticada na frente, mas chegou atrasado e desviou do contato com Fábio. O jornalista também criticou o posicionamento de Gabigol em um lance de impedimento do Flamengo.

- Gabriel afinou na dividida com o Fábio. Diminuiu o passo com medo. Gabriel perdeu completamente a noção do impedimento! Tá sempre na banheira! - escreveu Renato Maurício Prado.

Gabigol voltou a ganhar chances como titular do Flamengo após Filipe Luis assumir o comando do Rubro-Negro. Com Tite, o atacante tinha poucas oportunidades e figurava a maior parte dos jogos no banco de reservas, mesmo com o titular Pedro lesionado.