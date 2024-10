Fla-Flu: Bruno Mars assiste ao clássico carioca no Maracanã

Bruno Mars assistiu ao clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã (Foto: Renato Arantes/Maracanã)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Flamengo e Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pelo Brasileirão, teve a presença ilustre do cantor Bruno Mars. O artista aproveitou a noite de folga, em meio aos shows no Rio de Janeiro, para assistir à partida. Ele estava acompanhado da cantora sul-coreana Rosé, integrante do BlackPink.

A presença do artista pop foi registrada pelas redes sociais do estádio, que legendou: "Bruninho is in the house! Come to Brasileirão, Bruno come to Brasileirão". Na imagem, o cantor mostrou simpatia e apareceu dando um joinha para a foto. Veja a imagem abaixo:

Bruno Mars vive uma maratona de shows no Rio de Janeiro. A primeira apresentação do cantor no Estádio Nilton Santos aconteceu na última quarta-feira (16). Ainda faltam mais dois compromissos para o artista na Cidade Maravilhosa. Ele volta aos palcos no sábado (19) e no domingo (20). Em seguida, o astro do pop mundial viaja para Brasília, onde fará mais dois shows.

O clássico

Em campo, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes somou 33 pontos na tabela de classificação. Assim, o Tricolor termina a rodada fora zona do rebaixamento, com dois pontos de vantagem sobre o Athletico-PR, o primeiro clube do Z4.