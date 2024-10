Torcedores do Flamengo detonam atuação de Allan: 'Tem que rescindir'. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 20:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Alguns torcedores do Flamengo usaram as redes sociais para detonar a atuação do volante Allan, escalado como titular por Filipe Luís para o clássico contra o Fluminense. Confira as reações!]

Allan pelo Flamengo

Allan já disputou 51 jogos pelo Flamengo, mas ainda não marcou ou deu assistências com a camisa do clube. Nos últimos meses, o volante tem sofrido com as críticas da torcida por conta do seu desempenho.

A equipe de Filipe Luís ocupa a quarta posição na tabela do campeonato, com 51 pontos, e enxerga o título brasileiro distante. Por outro lado, o Tricolor está no décimo sexto lugar, com 30 pontos, e briga contra o rebaixamento

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x FLUMINENSE

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse SP)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesly, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos e Kauã Elias.

