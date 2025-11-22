Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Bragantino viraliza: 'Gênio'

Arrascaeta abriu o placar no confronto entre Flamengo e RB Bragantino, deste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O gol aconteceu durante a segunda etapa da partida, e além da qualidade do uruguaio no lance, a comemoração do feito também ganhou destaque nas redes sociais.

O cronômetro marcava quatro minutos do segundo tempo, quando Juninho Capixaba errou na saída de bola e Jorginho rapidamente acionou Arrascaeta. O uruguaio dominou com a defesa do Massa Bruta exposta e teve categoria para cortar o zagueiro Pedro Henrique e finalizar no contra pé do goleiro Cleiton.

Após o bonito gol, o camisa 10 comemorou em direção da torcida e disse: "Calma, estou aqui". O fato levou os torcedores do Flamengo à loucura. Veja a repercussão abaixo:

