Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Bragantino viraliza: 'Gênio'
Uruguaio abriu o placar do confronto da 35ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Arrascaeta abriu o placar no confronto entre Flamengo e RB Bragantino, deste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O gol aconteceu durante a segunda etapa da partida, e além da qualidade do uruguaio no lance, a comemoração do feito também ganhou destaque nas redes sociais.
PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Flamengo x Bragantino
Fora de Campo
Lance de titular do Flamengo contra Bragantino revolta torcedores: ‘Sem paciência’
Fora de Campo
Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Flamengo x RB Bragantino
Fora de Campo
➡️ Lance de titular do Flamengo contra Bragantino revolta torcedores: 'Sem paciência'
O cronômetro marcava quatro minutos do segundo tempo, quando Juninho Capixaba errou na saída de bola e Jorginho rapidamente acionou Arrascaeta. O uruguaio dominou com a defesa do Massa Bruta exposta e teve categoria para cortar o zagueiro Pedro Henrique e finalizar no contra pé do goleiro Cleiton.
Após o bonito gol, o camisa 10 comemorou em direção da torcida e disse: "Calma, estou aqui". O fato levou os torcedores do Flamengo à loucura. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias