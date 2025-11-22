menu hamburguer
Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Bragantino viraliza: 'Gênio'

Uruguaio abriu o placar do confronto da 35ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
22:56
Arrascaeta comemora gol em Flamengo x RB Bragantino (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraArrascaeta comemora gol em Flamengo x RB Bragantino (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Arrascaeta abriu o placar no confronto entre Flamengo e RB Bragantino, deste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O gol aconteceu durante a segunda etapa da partida, e além da qualidade do uruguaio no lance, a comemoração do feito também ganhou destaque nas redes sociais.

➡️ Lance de titular do Flamengo contra Bragantino revolta torcedores: 'Sem paciência'

O cronômetro marcava quatro minutos do segundo tempo, quando Juninho Capixaba errou na saída de bola e Jorginho rapidamente acionou Arrascaeta. O uruguaio dominou com a defesa do Massa Bruta exposta e teve categoria para cortar o zagueiro Pedro Henrique e finalizar no contra pé do goleiro Cleiton.

Após o bonito gol, o camisa 10 comemorou em direção da torcida e disse: "Calma, estou aqui". O fato levou os torcedores do Flamengo à loucura. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

