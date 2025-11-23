Filipe Luís despista sobre possibilidade de título do Flamengo na próxima rodada do Brasileirão

O Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro na próxima rodada, mas o técnico Filipe Luís evitou falar sobre essa possibilidade na entrevista coletiva realizada após a vitória diante do Red Bull Bragantino.

O Mengão venceu o Massa Bruta por 3 a 0 na noite do último sábado (22), no Maracanã, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique.

— Eu não penso no que está em jogo, mas no que vai se apresentar no jogo e diante de um adversário tão difícil, em um campo difícil. O adversário vem ferido, pois perdeu a final de hoje da Sul-Americana. Conheço o trabalho do meu amigo, que é o Jorge Sampaoli. Sei como ele é bom taticamente e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Só penso unicamente no que está no meu controle, que é vencer o jogo — disse o técnico.

Se o Flamengo vencer o Atlético-MG na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que entra em campo no mesmo dia e horário, perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Mengão será campeão.

O técnico Filipe Luís também falou sobre os aspectos positivos do time durante a partida contra o clube do interior de São Paulo.

— O que eu mais gostei foi a solidez defensiva. Recuperamos isso. Soubemos entender os momentos de subir a pressão e de esperar, de compreender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito em alguns jogos — e correram certo. Essa solidez estava faltando.

O Flamengo abriu quatro pontos de vantagem para o Palmeiras, já que o Verdão ficou no empate sem gols diante do Fluminense, na noite do último sábado (22), no Allianz Parque.

O comandante foi questionado sobre como conter a empolgação dos jogadores e da torcida em meio à reta final do Brasileirão e à final da Libertadores, no dia 29 de novembro, no Peru, justamente contra o Palmeiras.

— Eu acredito que o grupo está forte mentalmente. Os jogadores que retornaram das seleções estão com a cabeça limpa e conseguiram jogar mais hoje. A gente está focado no presente, no nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que, fazendo a nossa parte, estamos mais perto do objetivo. Algumas horas atrás, estávamos numa crise mundial. Sabemos que precisamos ser equilibrados neste ponto. Sabemos o motivo da derrota e do empate. E hoje entramos de uma forma mais limpa e leve e conseguimos a vitória — explicou.

Filipe Luís vai disputar sua primeira final de Libertadores como técnico. Até aqui, soma 83 jogos no comando, com 53 vitórias, 20 empates e 10 derrotas.

— Só penso unicamente no jogo contra o Atlético-MG daqui pra frente. Sou muito racional, penso no que está no meu controle. A final ainda está longe, não é o próximo jogo. Só penso em vencer ou fazer de tudo para ajudar a equipe a vencer — disse.

O técnico ainda explicou que, neste domingo (23), receberá um informe médico e, a partir disso, será possível planejar quais jogadores devem atuar diante do Galo e na decisão do torneio continental.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 74 pontos. Em 35 jogos, são 22 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas, com 70% de aproveitamento.