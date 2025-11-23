Bruno Henrique abre o jogo sobre vantagem do Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22), no Estádio do Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Mengão foram anotados por Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Foi o último jogo da equipe em casa antes da final da Libertadores.

Com o resultado, o Rubro-Negro abriu quatro pontos de vantagem para o vice-líder, o Palmeiras. O atacante Bruno Henrique comentou sobre a atuação do time comandado pelo técnico Filipe Luís.

— Muito feliz pela vitória. Já merecíamos sair no primeiro tempo com a vitória. Jogamos muito, todo mundo ajudando, e por detalhe não fizemos o gol. No segundo tempo, fomos letais e concluímos em gols as oportunidades que tivemos. É pensar em nós, esquecer o que está vindo de cima para baixo e fazer o nosso dever, que é vencer. Hoje, vencemos. Precisamos continuar nessa pegada. Ainda faltam três jogos, sabemos que o campeonato é muito difícil. Não está definido, pois ainda faltam três jogos, mas estamos no caminho certo - disse em entrevista ao Sportv ainda no gramado.

Próximo do título?

O meia do Flamengo, Arrascaeta, também comentou sobre os momentos decisivos da temporada. Ele soma 32 participações em gols nesta temporada, em 31 jogos pelo Campeonato Brasileiro.

— Não acho que exista motivação maior do que vestir essa camisa e representá-la da melhor forma possível. Todo ano brigamos por coisas importantes. Estamos na reta final do Brasileirão e indo bem. Temos a Libertadores. É pensar jogo a jogo. Antes da final, temos mais um compromisso importante fora de casa, e também precisamos focar nisso.

O Flamengo encara o Palmeiras na final da Libertadores no dia 29 de novembro, próximo sábado, em Lima, no Peru, às 18h (de Brasília).

Arrascaeta ainda comentou sobre a qualidade do elenco e o que espera para a próxima rodada. Caso o Flamengo vença o Atlético-MG na Arena MRV, na próxima terça-feira (26), e o Palmeiras seja derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo horário, o time carioca será campeão.

— A gente sabe que, no Brasil, tem muito jogo e não vamos atuar no mesmo ritmo o ano todo. Às vezes estaremos abaixo fisicamente. Temos que fazer a diferença na qualidade. Temos um elenco incrível e tentamos aplicar o que treinamos, e hoje deu certo. Pensamos só em nós, em buscar a vitória independentemente do que acontecer no próximo jogo — explicou.