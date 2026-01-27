Mauro Cezar analisa possível renovação de Memphis com o Corinthians: 'É caro'

Faltam menos de seis meses para o contrato de Memphis Depay com o Corinthians chegar ao fim. O holandês tem vínculo com o Timão até o fim de junho deste ano. Diante do cenário, a diretoria do clube paulista negocia uma renovação com o atacante.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o interesse do Corinthians em manter o jogador. O comunicador entede o desejo do clube em ter, por mais tempo, o retorno técnico que o holândes fornece, mas chamou atenção para os valores do contrato.

— O Memphis Depay é um ótimo jogador. A questão nunca foi técnica. Nunca se discutiu o valor do jogador técnicamente. É óbvio que ele caberia em outros clubes do Brasil. Ele é o maior artilheiro da história da Holanda, uma seleção importante, isso não é pouca coisa. Mas ele é caro para o Corinthians neste momento — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Mas é o que já falamos, é uma bagunça no Brasil. Não tem regulamentação e a possível imprementação do Fair Play financeiro não intimida alguns clubes. Me surpreende que o Depay, mesmo tendo dinheiro a receber do Corinthians, aceite a conversar para renovar o contrato. Vai ter que entrar na fila para receber — concluiu.

O Corinthians ainda vive uma crise financeira. O clube ainda tenta se reerguer de dívidas passadas, uma delas inclusive, com o Memphis Depay. O Timão tem valores pendentes do atual contrato do atleta.

Memphis ficará no Corinthians?

Com menos de seis meses de contrato, o futuro do holandês no clube paulista é incerto. Em meio a dívidas e a preparação para a atual temporada, a diretoria alvinegra busca formas de manter o principal nome técnico do elenco.

Equanto isso, Memphis se prepara para estrear na temporada de 2026. Após ficar de fora dos primeiros cinco jogos do Corinthians no ano, a tendência é de que o camisa 10 estreia contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão.

