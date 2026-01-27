Torcedores se declaram a jogador do Flamengo em publicação nas redes sociais: 'Te amo'
Jogador já acumula 17 títulos pela equipe carioca
Ídolo do Flamengo, Arrascaeta publicou duas fotos em sua conta oficial no X, antigo twitter. Com a camisa do Rubro Negro, o jogador mostra que está preparado para defender o clube em mais uma temporada.
O post foi feito apenas um dia antes da estreia do Flamengo no Brasileirão. A equipe irá duelar com o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 desta quarta-feira (28).
Confira os comentários da publicação:
Ano mágico
Em 2025, Arrascaeta viveu aquele que pode ser considerado o melhor ano de sua carreira. Campeão do Campeonato Carioca, da Super Copa Rei, do Brasileirão e da Libertadores, o jogador jogou 63 partidas, marcando 25 gols e dando 20 assistências. Ao todo, foram incríveis 45 participações em gols para o uruguaio.
Dupla chegando para o meio campo
O Rubro Negro aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.
Além disso, o Flamengo irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.
Rafinha projeta futuro de Paquetá no Flamengo
- Olha o nível que está o futebol brasileiro. Todo jogador quer ir para a Inglaterra e ele está voltando. Olha o nível do Flamengo. A gente conhece, temos muitos amigos em comum. Ele gosta disso aí, é o que desafia. Vai voltar para o Brasil, jogar com os melhores do lado dele. Ele e o Arrascaeta juntos no meio, imagina? Tem tudo para ser o protagonista, o nome do futebol brasileiro - analisou Rafinha.
