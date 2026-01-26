Corinthians vê Memphis em evolução e mira ataque ideal para início do Brasileirão

O Corinthians se aproxima de ter seu ataque ideal na temporada. Memphis Depay está em reta final de transição física e ficará à disposição para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.

A confirmação foi dada pelo técnico Dorival Júnior, em entrevista após a vitória sobre o Velo Clube. Com isso, há a possibilidade de que Memphis e Yuri Alberto atuem juntos novamente pelo Corinthians. A última vez que a dupla esteve em campo simultaneamente ocorreu na final da Copa do Brasil, quando o clube conquistou o tetracampeonato ao vencer o Vasco no Maracanã.

Ao longo de 2025, Memphis Depay e Yuri Alberto foram responsáveis por 31 gols do Corinthians, sendo 12 deles do atacante holandês. A dupla também contribuiu com 13 assistências, totalizando 44 participações diretas em tentos, número que representa cerca de metade dos gols marcados pelo clube na temporada passada.

O primeiro compromisso do Corinthians no Brasileirão será na próxima quarta-feira (28), contra o Bahia, na Neo Química Arena. Na sequência, encara o Flamengo, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil.

Memphis Depay comemora gol do Corinthians diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress) <br>

Martínez segue na Venezuela e será desfalque do Corinthians na estreia do Brasileirão

Enquanto o Corinthians trabalha para ter sua dupla de ataque titular à disposição na estreia do Brasileirão, José Martínez será desfalque. O volante segue na Venezuela para regularizar a emissão do passaporte e deve retornar ao Brasil entre segunda e terça-feira, segundo o diretor de futebol Marcelo Paz.

Apesar das dificuldades de comunicação com Martínez e da ausência do jogador nos treinamentos neste início de ano, Dorival Júnior afirmou não ter problemas com o atleta. No entanto, revelou que a situação poderia ter sido conduzida de outra forma nos bastidores.

- Acho que era uma situação que poderia ter sido resolvida anteriormente. Apenas isso. Eu não tenho problema nenhum com ele. Eu apenas acho que foi uma situação que, de repente, poderia ter sido resolvida de uma outra forma - disse o treinador.

