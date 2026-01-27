Rafinha, sobre atrasos salariais no São Paulo: 'Não pode servir de muleta'
Além do São Paulo, Rafinha jogou por Grêmio, Flamengo e Coritiba no Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Rafinha, novo gerente esportivo do São Paulo, foi apresentado nesta terça-feira (27) em uma coletiva de imprensa. O ex-jogador retorna ao Tricolor depois de deixar o clube no final de 2024, para encerrar sua carreira no Coritiba, onde foi revelado.
Voo do Flamengo atrasa para pousar por causa do mau tempo em São Paulo
Flamengo
São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Onde Assistir
Veja quanto o São Paulo faturou com a ida de Rodriguinho para o Bragantino
São Paulo
📲 Apresentado no São Paulo, Rafinha explica cargo de gerente e abre o jogo sobre fala de Crespo
Durante a entrevista, Rafinha refletiu sobre os atrasos salariais no São Paulo, dizendo que falta de pagamento não pode servir como "muleta" para os jogadores.
- Atraso de salário não pode ser muleta pros jogadores. Fui campeão no São Paulo assim - disse o novo gerente esportivo.
Rafinha chega para substituir Muricy Ramalho
- Estou voltando para um lugar de onde nunca saí, para fazer o que sempre fiz, agora sem chuteiras. O chamado do São Paulo é algo que mexe muito comigo. O que o Muricy fez pelo clube, o papel que exerceu aqui dentro, é insubstituível, é impossível substituir a figura dele. Entendemos o momento que ele vive. Chego com muita vontade, sabendo que posso ajudar e que preciso estar preparado. Quero muito contribuir. O que facilita é estar em casa, conhecer os jogadores e os funcionários, além de contar com o apoio de todos. Acho que isso vai ajudar bastante - destacou.
+ Aposte nas partidas do São Paulo no Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Rafinha falou sobre escândalos e polêmicas recentes no São Paulo
Rafinha comentou sobre alguns escândalos e polêmicas recentes envolvendo o clube. Além dos atrasos em determinados pagamentos, como direitos de imagem, o dirigente também foi questionado sobre a declaração polêmica de Hernán Crespo a respeito do Campeonato Brasileiro e sobre as informações que apontam para supostos saques milionários, justificados como premiações a jogadores.
Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, Crespo disse que o foco do time será no Campeonato Brasileiro, mas mirando os 45 pontos - algo que gerou uma certa discórdia internamente falando.
- Acho que foi uma declaração após uma derrota em clássico, Crespo tem respaldo da diretoria, dirigente, do departamento, às vezes fala do coração, não é o momento de responder, o São Paulo não chega na competição querendo dar 45 pontos, a gente sabe nosso momento, sem soberba nenhuma, é o São Paulo, jamais vai entrar em uma competição pensando nisso, o São Paulo é muito grande, essa declaração pode ter sido pelo momento, mas não é isso. Crespo gosta muito desse clube, temos que mirar o título - disse.
Sobre os saques e até mesmo manchetes sobre supostos desvios de dinheiro, Rafinha disse que acompanhou as notícias, mas explicou o conceito de "bicho molhado".
- Não posso falar sobre isso porque não estava aqui. Tudo o que foi noticiado eu acompanhei, mas como torcedor. Recebi dinheiro em espécie no São Paulo, no Flamengo e no Coritiba, menos no Bayern. Isso faz parte do futebol, o famoso 'bicho molhado'. Ficamos tristes porque nos acostumamos a ver o São Paulo em outras manchetes - completou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias