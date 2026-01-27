Rafinha, sobre atrasos salariais no São Paulo: 'Não pode servir de muleta'

Rafinha, novo gerente esportivo do São Paulo, foi apresentado nesta terça-feira (27) em uma coletiva de imprensa. O ex-jogador retorna ao Tricolor depois de deixar o clube no final de 2024, para encerrar sua carreira no Coritiba, onde foi revelado.

Apresentado no São Paulo, Rafinha explica cargo de gerente e abre o jogo sobre fala de Crespo

Durante a entrevista, Rafinha refletiu sobre os atrasos salariais no São Paulo, dizendo que falta de pagamento não pode servir como "muleta" para os jogadores.

- Atraso de salário não pode ser muleta pros jogadores. Fui campeão no São Paulo assim - disse o novo gerente esportivo.

Rafinha chega para substituir Muricy Ramalho

- Estou voltando para um lugar de onde nunca saí, para fazer o que sempre fiz, agora sem chuteiras. O chamado do São Paulo é algo que mexe muito comigo. O que o Muricy fez pelo clube, o papel que exerceu aqui dentro, é insubstituível, é impossível substituir a figura dele. Entendemos o momento que ele vive. Chego com muita vontade, sabendo que posso ajudar e que preciso estar preparado. Quero muito contribuir. O que facilita é estar em casa, conhecer os jogadores e os funcionários, além de contar com o apoio de todos. Acho que isso vai ajudar bastante - destacou.

Rafinha é o novo gerente esportivo do São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Rafinha falou sobre escândalos e polêmicas recentes no São Paulo

Rafinha comentou sobre alguns escândalos e polêmicas recentes envolvendo o clube. Além dos atrasos em determinados pagamentos, como direitos de imagem, o dirigente também foi questionado sobre a declaração polêmica de Hernán Crespo a respeito do Campeonato Brasileiro e sobre as informações que apontam para supostos saques milionários, justificados como premiações a jogadores.

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, Crespo disse que o foco do time será no Campeonato Brasileiro, mas mirando os 45 pontos - algo que gerou uma certa discórdia internamente falando.

- Acho que foi uma declaração após uma derrota em clássico, Crespo tem respaldo da diretoria, dirigente, do departamento, às vezes fala do coração, não é o momento de responder, o São Paulo não chega na competição querendo dar 45 pontos, a gente sabe nosso momento, sem soberba nenhuma, é o São Paulo, jamais vai entrar em uma competição pensando nisso, o São Paulo é muito grande, essa declaração pode ter sido pelo momento, mas não é isso. Crespo gosta muito desse clube, temos que mirar o título - disse.

Sobre os saques e até mesmo manchetes sobre supostos desvios de dinheiro, Rafinha disse que acompanhou as notícias, mas explicou o conceito de "bicho molhado".

- Não posso falar sobre isso porque não estava aqui. Tudo o que foi noticiado eu acompanhei, mas como torcedor. Recebi dinheiro em espécie no São Paulo, no Flamengo e no Coritiba, menos no Bayern. Isso faz parte do futebol, o famoso 'bicho molhado'. Ficamos tristes porque nos acostumamos a ver o São Paulo em outras manchetes - completou.