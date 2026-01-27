Em alta, ex-Corinthians renova contrato com o Zenit, da Rússia

O atacante Pedrinho, de 19 anos, teve seu contrato renovado até o fim da temporada 2029/30 com o Zenit, da Rússia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27).

continua após a publicidade

Revelado pelo Corinthians, o atacante chegou ao futebol russo em janeiro de 2024 e, desde então, acumula 76 partidas, com 11 gols, 11 assistências e três títulos conquistados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A temporada atual tem sido a mais consistente de Pedrinho desde sua chegada à Rússia. O camisa 20 esteve presente em 17 dos 18 jogos do Zenit na Liga Russa, todos como titular. Na competição, soma dois gols e duas assistências, além de figurar entre os principais destaques estatísticos da equipe: é o vice-líder em dribles certos (22), grandes chances criadas (cinco) e passes decisivos (25).

continua após a publicidade

O último compromisso oficial do atacante ocorreu em dezembro, antes da pausa de inverno do Campeonato Russo. Desde então, Pedrinho vem participando de amistosos e da preparação para a retomada da temporada, prevista para o fim de fevereiro.

Pedrinho pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Zenit ocupa atualmente a vice-liderança da liga, apenas um ponto atrás do líder, e atravessa uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. A última derrota na competição foi registrada em agosto do ano passado.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Corinthians, Pedrinho também se destacou pela Seleção Brasileira. O atacante conquistou o bicampeonato do Sul-Americano Sub-20 em 2023 e 2025. Ele estreou no time profissional do Timão aos 17 anos e disputou, ao todo, 22 partidas pela equipe principal.