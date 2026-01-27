Clube da Série A anuncia reforço fantasiado de Homem-Aranha e ação repercute

O Vitória anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Marinho. Para anunciar o reforço para a temporada de 2026, o clube Rubro-Negro optou por uma estratégia inovadora. O jogador se vestiu de Homem-Aranha para comunciar que estava de chegada ao clube.

Em um vídeo de trinta segundos, Marinho, vestido com a roupa preta do herói da Marvel, entra na loja oficial do Vitória, no Estádio Barradão. Ao encontrar o atentende, ele anuncia a chegada ao clube e divulgou o plano de sócio-torcedor.

A inovação do clube Rubro-Negro viralizou rapidamente nas redes sociais. O fato do uso do uniforme do Homem-Aranha chamou atenção dos torcedores, que repercutiram o caso. Contudo, a ação não foi unânime. Teve quem gostou, mas também teve torcedor que não aprovou a iniciativa. Veja as reações abaixo:

Marinho no Vitória

O clube Rubro-Negro acertou o retorno do atacante após dez anos da primeira passagem pelo Barradão. Aos 35 anos, Marinho chega ao Vitória para a temporada de 2026 com o contrato de apenas um ano.

As negociações foram rápidas. Em uma semana, o clube se juntou com o atleta e conseguiu acertar a contratação. O atacante jogou na última temporada pelo Fortaleza, onde não teve grande destaque, terminando 2025 como um dos atletas rebaixados para a segunda divisão.

