Além do Flamengo, jornalista elege gigante carioca como favorito ao título do Brasileirão

Durante o programa "F Show", da ESPN, o jornalista Raphael Prates palpitou sobre o possível G4 do Brasileirão em 2026 e elegeu o Fluminense entre os possíveis candidatos ao título. Segundo ele, a equipe Tricolor montou um elenco para brigar no topo da tabela, ao lado de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

Na visão do jornalista, o atual elenco comandado por Luís Zubeldía tem condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro ou então, ficar com o segundo ou terceiro lugar na tabela de classificação. Segundo ele, Cruzeiro e Palmeiras podem sofrer além do esperado e serem surpreendidos pelo Fluminense. Confira abaixo.

- O Fluminense tem time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, para brigar nas cabeças, primeiro, segundo ou terceiro lugar. O Fluminense montou um elenco para brigar ali em cima, Cruzeiro e Palmeiras vão sofrer mais do que imaginam, em relação ao quarto elemento que vai aparecer. Para mim, o título fica entre Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras - disse o jornalista.

Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo na década

Texto por: Pedro Brandão

O primeiro Fla-Flu de 2026 reforçou uma tendência que vem se desenhando ao longo da década. Desde 2021, o Fluminense é o clube que mais venceu o Flamengo no futebol brasileiro, consolidando-se como o rival que mais impõe dificuldades ao Rubro-Negro no período.

No recorte dos últimos cinco anos, o Tricolor soma 12 vitórias sobre o Flamengo, número superior ao de qualquer outro adversário. Athletico-PR e Atlético-MG aparecem na sequência, com cinco triunfos cada, seguidos por Botafogo, Fortaleza e São Paulo, todos com quatro.

Desde 2021, Fluminense e Flamengo se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias tricolores, 9 rubro-negras e 8 empates. No saldo de gols, vantagem curta do Flu: 30 a 27. O equilíbrio é evidente, mas o Tricolor leva vantagem num período marcado por forte assimetria financeira entre os rivais.

Fluminense se prepara para estreia no Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía volta oficialmente ao comando do Fluminense nesta quarta-feira (28), diante do Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro. Recuperado após passar por uma angioplastia, o treinador retoma o trabalho em campo em um momento positivo de resultados, mas com desafios bem definidos para a sequência da temporada.

Mesmo invicto sob sua gestão como mandante desde setembro, Zubeldía herda uma equipe competitiva que ainda precisa de ajustes importantes. A comissão técnica reconhece pontos de atenção que se tornaram evidentes neste início de ano, inclusive nas vitórias.

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).

