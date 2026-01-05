Mauro Beting e Gian Oddi avaliam renovação de Abel Ferreira no Palmeiras

Conteúdo Especial

Depois de um começo avassalador no futebol brasileiro, Abel Ferreira soma duas temporadas com apenas um título de Campeonato Paulista. Ainda assim, o português teve seu contrato renovado com o Palmeiras até dezembro de 2027. O Lance! conversou com Gian Oddi e Mauro Beting, jornalistas e torcedores do Alviverde, que avaliaram a decisão da diretoria.

- Eu mal conhecia o Abel quando ele chega em novembro de 2020, agora a gente conhece bem o maior treinador de um clube multi vencedor, que tem mega campeões como o Luxemburgo, o Felipão, Oswaldo Brandão, Telê Santana também e outros grandes nomes como o Minelli, Filpo Nunes. Eu continuaria com ele porque ele está afim e é muito obcecado pela vitória e pelo sucesso. Então não tenho dúvida que é o melhor nome disponível no mercado. Abel Ferreira é muito mais palmeirense do que eu - avaliou Mauro Beting, jornalista e torcedor do Palmeiras.

- Eu acho muito compreensível a renovação do contrato. A gente não pode olhar apenas para título conquistado ou não, é preciso olhar para o contexto em que esses títulos foram perdidos. Se a gente olhar para essa temporada, na Libertadores o Palmeiras faz uma campanha fortíssima, chega na decisão com a melhor campanha e perde o título com uma derrota por 1 a 0 para a única equipe que tem mais elenco que ele na América do Sul. Está longe de ser uma campanha ruim. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa, a pontuação de vice do Palmeiras nessa temporada teria lhe dado o título na absoluta maioria das edições por pontos corridos. Então, também está longe de ser uma campanha fraca - começou Gian Oddi.

- O Palmeiras, no caso de uma saída do Abel Ferreira, quem quer que fosse, chegaria com uma possibilidade maior de conquistas? Eu não consigo responder positivamente a essa pergunta, acho que o elenco do Palmeiras respeita muito o Abel Ferreira, ele é um técnico competente, gosta-se ou não da maneira como ele joga, então sinceramente acho que a renovação faz todo o sentido - concluiu o comentarista da ESPN.

Estilo de jogo incomoda?

Um dos maiores questionamentos de parte da torcida do Palmeiras é em relação ao estilo de jogo das equipes comandadas por Abel Ferreira. Muitos apontam que os times do português abusam de cruzamentos na área e tem pouca construção por dentro. Mauro Beting e Gian Oddi também responderam sobre o tema, em entrevista ao Lance!.

- Ele (Abel Ferreira) não é só um treinador de chuveirinho, bola longa, o que não é crime, né? A melhor seleção de todos os tempos, a de 70, do Brasil e do mundo, é uma seleção que também vivia de lançamentos de Gerson e Rivelino, e não era crime. Eles lançavam para Jairzinho, para Pelé, para Tostão e para aquela geração maravilhosa de 70. Não estou falando que seja o time de 70, mas não é só isso o time do Abel. Mas a Gente dever dizer que nunca houve uma mudança tão drástica em cinco anos do Abel. Eu acho que ele tem o melhor elenco também por mérito dele. Acho que a gente pode questionar o Abel selecionador com algumas das escolhas. Mas de modo geral, ele e a direção de futebol deram um elenco muito bom. E que não pode contar por exemplo com um grande jogador como o Paulinho. Mas era uma reformulação necessária e até por isso o Palmeiras foi bem - analisou Mauro Beting.

- Acho que dizer que o Palmeiras só joga ou sob o comando do Abel só jogou com o chuveirinho não corresponde aos fatos, mas é indiscutível que ele é um técnico pragmático, ele é um técnico que vai fazer o que ele tiver que fazer para vencer e que não é um técnico que tem ideias diferentes sobre o futebol ou sobre o jogo que agrada a muita gente. Acho que essa é uma questão, e aí eu até entendo eventuais críticas para quem deseja um certo tipo de jogo, mas é bom lembrar que naquela sequência positiva que o Palmeiras teve neste campeonato brasileiro, as vitórias vieram com bons jogos, com boas atuações, com jogadas trabalhadas, assim como em 2022 o Palmeiras jogou um futebol mais vistoso do que costuma jogar. Agora, repito, acho que aí é compreensível que quem gosta de um tipo de jogo faça eventuais críticas ao pragmatismo do Abel, ainda que eu não ache que seja um time que joga apenas com os chuveirinhos - analisou Gian Oddi.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Avaliação do trabalho do português no Palmeiras

O começo de Abel Ferreira no Palmeiras assustou muita gente. Os títulos do técnico português no clube falam por si só. Desde 2020, o treinador conquistou duas Libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, dois paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Ainda assim, o trabalho de Abel vem sendo questionado, principalmente pelos últimos dois anos. No papo com o Lance!, Gian Oddi e Mauro Beting fizeram uma avaliação positiva dos cinco anos do português no Palmeiras.

- O trabalho do Abel é extremamente positivo. Daria mais do que nota oito para ele. E é bom que mude o próprio modus operandi do Palmeiras e dos clubes brasileiros, tendo paciência com alguém que já ganhou tantos títulos, mas teve um ano, enfim que não ganhou nada. Viceo para o grande Flamengo da Libertadores, vice brasileiro também com a melhor campeã da história dos pontos corridos desde 2003. Para o vice-campeão, não é pouca coisa o que ele fez, e quando ele cai prematuramente na Copa do Brasil, cai para o futuro campeão Corinthians, apesar da dor de duas derrotas. O trabalho tem um saldo extremamente positivo, e eu não mudaria. Ficaria com Abel até 2027 e quem sabe até depois - pontuou Mauro Betting.

- Sem dúvida nenhuma, a avaliação é positiva no recorte de cinco anos. Os títulos falam por si, e mesmo nessa temporada, como eu já expliquei, pela maneira como as conquistas foram perdidas, eu não consigo avaliar o trabalho dele como negativo. Agora, acho que ele mudou muito durante esses cinco anos e talvez consumido pelo ambiente insano e insalubre do futebol brasileiro, ele é hoje um cara muito reativo nas entrevistas, é um cara que não consegue mais se comunicar com a qualidade que ele se comunicava no começo do seu trabalho, quando ele falava muito bem, não apenas sobre o Palmeiras, mas sobre as mazelas do futebol brasileiro. Hoje ele é um cara absolutamente incapaz de fazer isso pela sua mudança de personalidade ao longo desses cinco anos - concluiu Gian Oddi, em entrevista ao Lance!.