Materazzi e Trezeguet visitam cidade do interior do Rio de Janeiro para participar de reality show

O reality show está sendo produzido pela Blockchain Sports, empresa da Bielorrússia (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:00 • Pinheiral (RJ)

Os ex-jogadores Marco Materazzi e David Trezeguet, campeões do Mundo pela Itália e pela França, respectivamente, fizeram uma visita ilustre a cidade de Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro.

Os dois ex-atletas foram grandes rivais ao longo de suas carreiras, e voltaram a se enfrentar, mas com outra motivação. Materazzi e Trezeguet estão no Brasil pela Blockchain Sports, uma empresa Biolerrússia que está produzindo uma reality show com jovens talentos do futebol brasileiro, na faixa dos 14 a 16 anos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O reality show se chama "O Grande Jogo" e, a cada episódio, dois mentores são os responsáveis por uma equipe que se enfrentam ao final de uma semana de treinamentos. No total serão sete episódios e os dois primeiros foram gravados em Acopiara, interior do Ceará, local da academia de futebol da Blockchain Sports. Nos dois primeiros episódios os mentores que se enfrentaram foram Bebeto e Amaral, e Dunga e Lúcio. O programa também é apresentado pelo ex-jogador Negrete.

Os dois ex-jogadores serão mentores por um episódio do programa "O Grande Jogo" (Foto: Divulgação)

Em sua estadia por Volta Rendoda, no Rio de Janeiro, Marco Materazzi e David Trezeguet têm aproveitado bastante a gastronomia local.