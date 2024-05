Vasco promete ceder São Januário para show de humorista em prol de vítimas no RS

Whindersson Nunes pediu São Januário emprestado para show em prol do RS (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O humorista Whindersson Nunes pediu ao Vasco o estádio de São Januário emprestado para fazer um show de comédia. A intenção do comediante é arrecadar dinheiro para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que vive drama com as fortes chuvas no estado.

- Podia me emprestar São Januário né não, Vasco? Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio - escreveu Whindersson, que é torcedor do Cruzmaltino.

- Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes - respondeu o Vasco.

A conversa aconteceu durante o show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no último sábado (7). De acordo com a Defesa Civil já são mais de 50 mortes no Rio Grande do Sul por conta dos temporais. Os jogos dos clubes gaúchos no Brasileirão foram adiados.