Abel Ferreira tem nove jogos para realizar sonho da torcida do Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 04/05/2024 - 08:59 • São Paulo

O Palmeiras vive certamente a fase mais vitoriosa de sua história e junto com ela, o clube consegue consolidar um trabalho de base que nasceu lá em 2013 e hoje, 10 anos depois, rende frutos mais do que mágicos e milionários ao Verdão.

Luís Guilherme, Endrick e Estevão brigam por titularidade no atual bicampeão brasileiro, mas o prazo para a torcida ver os três atuando juntos já está se esgotando.

Abel Ferreira jamais escalou os três como titulares para jogarem juntos, e só tem mais nove jogos para fazer isso, uma vez que Endrick está de malas prontas para o Real Madrid.

Endrick e Estevão já se tornaram titulares do time e Luís Guilherme vai pedindo passagem por uma vaga entre os 11 do Verdão, seja no Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil.

O trio de meninos canhotos que encantou a torcida alviverde nos últimos jogos é prova viva da mudança dos olhares do clube pra sua categoria de base, que pode render 1 bilhão de reais aos cofres do clube com somente com essas três vendas.

O Palmeiras hoje é um clube que vence, mas que também forma, e ver esses três juntos em campo seria como um sonho pra quem jamais imaginava ver a categoria de base do clube com o protagonismo que ela tem hoje.

Faz essa por nós e por eles, Abel.