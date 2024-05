Quem é mais rico? Compare as finanças de Athletico-PR e Vasco

Athletico-PR e Vasco se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Ligga Arena. O duelo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, marca o confronto entre dois clubes com realidades diferentes nos bastidores e nas finanças.



De um lado, o Furacão colhe os frutos de uma gestão que é referência no futebol brasileiro. Do outro, o Cruz-Maltino busca se reerguer dentro e fora dos gramados com apoio da 777 Partners, que comprou a SAF do clube.



