Lucas Pinheiro, porta-bandeira do Brasil nas Olímpiadas de Inverno, namora atriz da Globo

O Brasil chega aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 com um protagonismo inédito, e o nome por trás desse barulho é Lucas Pinheiro Braathen. Mas não é só nas pistas de esqui alpino que o atleta de 25 anos está brilhando; fora delas, ele vive um romance com a atriz Isadora Cruz, estrela da TV Globo.

Lucas Pinheiro e Isadora Cruz (Foto: Reprodução / Instagram)

Lucas Pinheiro não é apenas mais um integrante da delegação. Escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), ele terá a honra de ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura no estádio San Siro, em Milão.

Lucas Pinheiro, do Brasil, celebra o segundo lugar no slalom gigante da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Schladming, Áustria, em 27 de janeiro de 2026 (Foto: Erwin Scheriau /APA / AFP)

Mais do que o simbolismo, Lucas Pinheiro carrega a responsabilidade técnica: ele é a maior esperança de medalha da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno. Especialista nas provas de Slalom e Slalom Gigante, ele já acumula pódios em Copas do Mundo e chega à Itália com status de favorito, podendo conquistar o primeiro pódio olímpico de inverno para um país da América Latina.

Enquanto o brasileiro foca na busca pelo ouro inédito, seu coração bate forte pela paraibana Isadora Cruz. A atriz da Globo, que conquistou o público como a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão" e brilha em "Guerreiros do Sol", vive o relacionamento com a mesma discrição que o esquiador tenta manter em sua vida pessoal.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil em 2024, após uma disputa com a federação norueguesa. Com um estilo irreverente, apaixonado por moda e música, ele se tornou um ícone cultural no esporte.