Com a presença de Cafu, patrocinadora do Carnaval detalha planejamento da festa no Rio

Em coletiva realizada em Copacabana, com a presença de executivos da Superbet e imprensa, a empresa oficializou seu ambicioso plano de expansão para o Rio Carnaval 2026. O evento teve a presença do ex-jogador e pentacampeão do mundo Cafu, que é um dos embaixadores da marca.

- O futebol e o Carnaval têm algo em comum: a vibração coletiva, a emoção compartilhada. Essa campanha mostra isso de um jeito moderno e bem-humorado, conectando tradição, entretenimento e novas experiências para o público - disse Cafu.

O encontro foi conduzido pelo apresentador João Silva, novo embaixador da marca, e contou com a presença de Alex Fonseca, CEO da Superbet e Patrícia Prates, Diretora de Marketing da Superbet, além dos embaixadores Nicole Bahls e Cafu, anunciados como Rei e Rainha do Carnaval Superbet 2026.

O encontro marcou o detalhamento das estratégias da Superbet para o patrocínio do Rio Carnaval 2026 e o lançamento da nova plataforma de marca "Superbet. Você sente quando é super". O conceito reforça a proposta de fazer com que as pessoas sintam a diversão de forma leve e espontânea.

- O Carnaval é a essência do entretenimento do Brasil e o palco onde a Superbet escolheu lançar sua nova plataforma de marca e reafirmar seu momento de consolidação. Unimos nossa trajetória global à autenticidade brasileira para ampliar o acesso à experiência, investir em inovação e contribuir para um ecossistema cultural que movimenta a cidade e gera impacto ao longo de todo o ano. Como a primeira empresa com licença federal no Brasil, estamos dobrando os esforços para o Carnaval e reafirmamos nossa transparência e visão de longo prazo - explica Alexandre Fonseca, CEO da Superbet.

No evento desta sexta-feira, foi apresentado o primeiro filme da campanha, protagonizados por Nicole Bahls e Cafu, também coroados Rei e Rainha do Carnaval Superbet. A história, dividida em dois momentos, mostra os dois em um camarote na Sapucaí disputando, de forma divertida, quem consegue chegar primeiro ao último canapé da festa, como uma metáfora leve e bem-humorada sobre o espírito de desafio e diversão que move a campanha. A estratégia prevê a revelação do desfecho em um segundo filme, ampliando a conversa nas redes sociais e na TV.

- Queremos que a Superbet seja sinônimo de emoção verdadeira. Por isso, nossa plataforma foca na interatividade, ocupar a cidade e as telas, colocando a vivência do público no centro de tudo. Nosso objetivo é transformar ativações em impacto cultural real, ampliando o acesso ao entretenimento. Queremos celebrar com emoção real e experiências coletivas que arrepiam - disse Patricia Prates, diretora de Marketing da empresa.