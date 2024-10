Vini Jr. agradecendo a torcida do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Publicada em 28/10/2024 - 15:27

O comentarista Conrado Santana, dos canais Sportv, discordou de um possível racismo na não premiação de Vini Jr com a Bola de Ouro. De acordo com a apuração do jornalista Fabrizio Romano, o prêmio de melhor jogador da última temporada será dado para Rodri, do Manchester City.

Na visão de Conrado, é perigoso levar o debate da possível premiação do espanhol para a esfera do racismo. Para ele, uma pessoa deveria ter o direito de votar em Rodri como o melhor atleta da última temporada, sem ser necessariamente classificada como racista. Apesar da opinião, o comunicador deixou claro que votaria no brasileiro.

- Votaria no Vinícius. Mas acho muito perigoso a gente ir para um lado, que as pessoas dão um voto diferente da gente, e achar que tudo é racismo. Nem tudo é racismo. Ele (Vini Jr) participou de vários episódios onde sofreu racismo, mas ele não ganhar uma Bola de Ouro, uma pessoa não votar nele, e a gente levar para este lado, acho muito errado - disse o jornalista em participação no programa Seleção Sportv, antes de completar.

- O mesmo acontece quando um jogador lá da Europa fala que não gosta da dancinha do Vini Jr. Uma coisa é não gostar dancinha, do jeito dele provocador. Outra coisa é o cara que xinga ele na arquibancada, isso sim é racismo. Eu sei que ele passa por racismo, eu defendo ele, mas acho que uma pessoa tem o direito de achar o Rodri melhor que ele. A gente levar para este lado é perigoso, porque aí o Vini Jr nunca poderá estar errado ou ser apontado como pior que outro jogador - concluiu.

Conrado Santana questionou as acusações de racismo na votação da Bola de Ouro (Foto: Reprodução/Instagram)

A premiação

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também apresem na lista. Ao todo, 100 jornalistas de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas. O resultado do ganhador do concurso acontece nesta segunda-feira (28), às 16h. Veja lista completa de atletas abaixo:

Os 30 finalistas que concorrem à Bola de Ouro:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/Roma)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Club)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)