Além da presença em aniversários e dos inúmeros comentários em publicações nas redes sociais, Fernanda e Marília também compartilharam momentos durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022. As duas embarcaram rumo ao país do Oriente Médio para acompanhar seus respectivos maridos, Matheus Bachi, auxiliar do pai durante o torneio mundial, e Everton Ribeiro, convocado por Tite.