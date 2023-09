A adaptação ao Rio de Janeiro pode pesar a favor do Flamengo em um possível acordo com Tite para liderar o projeto de reestruturação do clube após a saída de Sampaoli, concretizada na noite da última quinta-feira (28). Isso porque o ex-técnico da Seleção Brasileira já tem um imóvel na Zona Oeste da cidade, que fica localizado em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca e é avaliado em R$ 12 milhões.