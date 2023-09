Galvão Bueno utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para comentar a situação do Flamengo, que agora está sem técnico após a demissão de Jorge Sampaoli. Na visão do narrador, a chegada de Tite seria uma boa para o Rubro-Negro, mas caso o clube não consiga fechar com o ex-treinador da Seleção Brasileira, sugeriu uma mudança mais ousada para comandar o futebol.